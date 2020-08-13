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Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka'ya suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, CHP’li Aylin Nazlıaka hakkında İstanbul Sözleşmesi hakkında söylediği çirkin ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında İstanbul Sözleşmesi hakkında söylediği çirkin ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın “İstanbul Sözleşmesine karşı çıkanlar tacizci ve tecavüzcülerdir.” sözleri üzerine Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Müjdeci, suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nden bir önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek “Sözleşmenin imzalandığı 2011 yılından bu yana kadın cinayetleri misliyle arttı, şiddet yüzde 400 arttı, azalmadı” dedi.



Müjdeci, Nazlıaka'nın çirkin ifadelerle savunduğu İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin “İmzalayanların neye sebep olduklarını, kimlerle aynı çizgide durduklarını, kimlerle kol kola olduklarını, kimlerle aynı zihniyete sahip olduklarını görmelerini umuyoruz. Bilinçli olarak yapıldığını düşündüğümüz bu hatadan, İstanbul Sözleşmesi'nden bir an önce dönülmelidir!" diye konuştu.

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