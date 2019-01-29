Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından yazılan ve sergilenen 'Korkma' isimli tiyatro oyunu Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü ev sahipliğinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Yenilmez, "Çekilen acılar anlatılmıyorsa çocuklarınız başkalarının hikayeleriyle büyür" dedi.

Türkiye genelinde yapılması planlanan 'Korkma' isimli tiyatro oyunu ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından yazıldı ve Çankırılıların beğenisine sunuldu. Sergilenen oyunda İstiklal marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan Yenilmez, izleyicilerine zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.

Oyunun sergilenmesinden sonra seyircilere dönerek tiyatronun öneminden bahseden ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, "Çankırı'ya teşekkür ediyorum. Tiyatro çok önemlidir. Tiyatro ayna tutar. Geçmişte çekilen acılar ve çileler anlatılmıyorsa onlar unutuluyor, çocuklarınız başkalarının hikayeleriyle büyür ve ona inanır. Çocuklarınızı tiyatroya götürün. Çocuklarınızı 2 kez 3 kez tiyatroya giderse vücudunu kullanmayı öğrenir nefes alıp vermeyi öğrenir Türkçeyi öğrenir. Dinlemeyi öğrenir. Hayal kurmayı, cemiyetle bir şey yapabilmeyi öğrenir. Yarın öz güvenini kazanmış nesiller yetişir. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy dedemize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına halen Fırat boylarında sınırda savaşan bütün askerlerimizden Allah razı olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum" dedi.

Tiyatro gösterisi sonrasında açıklamada bulunan ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu bir sohbetimizde oyunumuzu daha önce izlemişti. Kendileri sağ olsunlar, daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamamıza vesile olmuştu. Sanırım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk oynanan oyunda bu oldu. Öyle bir şerefle taçlandı. Bu oyunla sömestr tatillerinde gençlik merkezlerimizde gençlerimizi ailelerimizi buluşturmak için yola çıktık. Bu şekilde çeşitli illeri gezeceğiz. Çankırı üzerine söz söylemeye gerek yok buraya gelirseniz oyun oynamak istediğinizde salon tıklım tıklım dolar ve gerçek bir tiyatro izleyicisine oyun oynamanın hazzını duyarsınız" diye konuştu.

Ünlü oyuncu oyun sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğraflı çektirdi.