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Yeraltı Tuz Şehri için düğmeye basıldı

Çankırı’da Yeraltı Tuz Şehri için çalışma başlatıldı.

Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri için çalışma başlatıldı.


Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yeraltı Tuz Şehri Projesi'nin kaynak temini için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Tuz Mağarası'nın Yeraltı Tuz Şehri olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanmakta olan proje hakkında KUZKA yetkililerine bilgi verilerek görüşleri alındı.


Çankırı, turizm atağı için düğmeye bastı. Çankırı Belediyesi, Tuz Mağarası'nın Yeraltı Tuz Şehri olarak ziyaretçilere açılması için proje çalışmalarını hızlandırdı. KUZKA heyeti ile görüşen Başkan Esen, tamamlanma aşamasında olan projenin kaynak teminini belirlemek için doğru bir rota çizmelerinin gerekliliğini ifade etti. Başkan Esen ayrıca, vatandaştan gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek Yeraltı Tuz Şehri projenin yapım aşaması tamamlanıncaya kadar ziyaretçilerin tuvalet, lavabo, mescit, danışma, kafeterya ve otopark ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanan projenin belediye temini ile en kısa sürede tamamlanacağını da söyledi.

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