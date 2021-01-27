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Yeşil reçeteli ilaç satan şüpheli tutuklandı

Çankırı’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Çankırı'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası tespit edilen E.Y.'nin yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı belirlendi.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.Y.'nin kasten adam yaralama, mala zarar verme, yağma, tehdit, hakaret, kişilerin huzurunu bozma, görevi kötüye kullanma gibi çeşitli suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki alınan ifadesinin ardından sağlık kontrollerinden geçen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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