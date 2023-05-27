YÖK Başkanı Özvar, Çankırı'da üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, diş muayenesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen törende Özvar ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi öğrencileri tebrik etti.

Törende konuşan Özvar, öğrenciler, ailelerini ve akademisyenleri tebrik ederek, "Üniversite mezuniyeti ister lisans, ister ön lisans olsun hiçbir yetkinliği, hiçbir sıfatı diploma ile size vermez. Keramet diplomada değil. Eğer keramet olacaksa o sizin gayretlerinizle olacak. Mezun olduktan sonra örneğin hiç kimse size 'mimar', 'mühendis', 'iktisatçı' demeyecek. Eğer bu mesleği adam akıllı yapar, çalışır, sabırla gayret ederseniz bu mesleğin sıfatını elde etme hakkı kazanacaksınız. Dolayısıyla hiçbir mezuniyet size herhangi bir sıfatı otomatik olarak vermez. Bu tavsiyeyi ailelere de yönelik söylemek istiyorum. Mezuniyet, evlatlarınıza herhangi bir sıfatı otomatik olarak kazandırmaz. Ancak bu meseleyi sabırla, gayretle yaptıkça olur. Bunun yolu budur. Bu vesile ile öğrencilerimizin en güzel şekilde mesleklerini icra etmelerini diliyorum” dedi.

Törende konuşan Rektör Çiftçi ise öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki yaşamları için başarı dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler kep attı. Özvar ve Rektör Çiftçi, öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.