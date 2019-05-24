YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu: "YÖK üniversiteler için var”

Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, “Üniversitelerimizin daha ileriye gitmesi için gayret ediyoruz. Sorun varsa çözümü için uğraşıyoruz. Aslında YÖK üniversiteler için var” dedi.

YÖK Bakşanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu katıldığı ‘Genişletilmiş Senato Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "YÖK olarak kısa bir süre önce bütün üniversitelere ziyaret programı başlattık. YÖK'teki iş yoğunluğumuzun elverdiği sürece üniversitelerimizi yerinde ziyaret ederek yönetim, akademik personel ve öğrencilerle sohbet etmek imkânı buluyoruz" diye konuştu.

"Üniversitelerimizin daha ileriye gitmesi için gayret ediyoruz” diyen Prof. Dr. Kapıcıoğlu şunları söyledi:

“Sorun varsa çözümü için uğraşıyoruz. Aslında YÖK üniversiteler için var. Üniversiteler olmazsa YÖK diye bir kurumun olmasına gerek yok. YÖK olmazsa da üniversiteler var olmaya devam edecek. Bizler üniversitelerimizle, akademik kadro güçlüyüz. Ülkemizin ilerlemesi ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması içinde esas kaynağımız sizlersiniz. 206 üniversitemiz, yaklaşık 8 milyon öğrencimiz, 166 bin öğretim elemanı var. Avrupa'nın öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en üst sırasındayız. Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek.”