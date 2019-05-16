Yolculuğun 4. gününde Çankırı'ya ulaştı

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle beden eğitimi öğretmeni İstanbul'dan bisikletle yola çıkarak Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeni Merve Marmara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bisikletle Çankırı'ya ulaştı. Güzergahında bulunan illerdeki Bahçeşehir kolejlerini ziyaret ederek bayrak ve flama teslim alan Marmara, 19 Mayıs'ta bu bayrak ve flamaları Samsun'a götürecek. Yolculuğun 4. gününde Çankırı'ya gelen Marmara, burada öğrenciler tarafından bayraklarla karşılandı. Daha sonra Türk bayrağı ve flamayı teslim alan Merve Marmara, Samsun'a gitmek üzere yola koyuldu.

Marmara, "Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bugün akşama Samsun'da olmayı planlıyorum. Zorlu yolculuğumda bana destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.