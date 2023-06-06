Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kızılırmak Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 BK 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak menfeze devrildi. Kazada sürücü S.Y. hayatını kaybederken, araçta bulunan H.N. ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.