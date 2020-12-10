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Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı

Çankırı’da raylarda yürürken yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Çankırı'da raylarda yürürken yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Deveciler mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iddiaya göre raylar üzerine yaya olarak yürürken treni fark etmedi. Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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