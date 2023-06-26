1 buçuk tonluk "Duman" 200 bin liradan alıcısını bekliyor

Çorum'un Alaca ilçesinde “Duman” adı verilen 1 buçuk tonluk kurbanlık 200 bin liradan satışa çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesi Boğaziçi köyünde hayvancılıkla uğraşan Garip Kaya tarafından yetiştirilen 1 buçuk tonluk boğa 200 bin liraya alıcısını bekliyor. Kurbanlıkları buzağıyken toplamaya başladıklarını dile getiren Garip Kaya, “Sağlıklı gelişimleri için buzağıları önce merada otlatıyoruz. Periyodik bakımlarını yaptıktan sonra besiye alıyoruz. Gelişimlerine göre hayvanları kategoriye ayırıyoruz. Arpa, yonca, yem ile besliyoruz. Duman farklı bir gelişim gösterdi”.

Kaya, 1 buçuk ton ağılığındaki dumanın satış fiyatını 200 bin lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.