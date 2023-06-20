1 ton 400 kiloluk "Beyazcan" ve 1 ton 360 kiloluluk "Şahmeran" alıcılarını bekliyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki "Beyazcan" ve 1 ton 360 kilo ağırlığındaki "Şahmeran" adlı simental cinsi kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Ali Afacan isimli besicinin yetiştirdiği simental cinsi kurbanlık boğalar ağırlıklarıyla dikkat çekiyor. 1 ton 400 kilo ağırlığında olan "Beyazcan" 160 bin liradan satışa çıkarılırken, 1 ton 360 kilo ağırlığındaki "Şahmeran" 140 bin liradan satışa sunuldu.

Mandıralarında 200'ün üzerinde hayvan yetiştirdiklerini belirten Ali Afacan, “Yıllık kurbanlık satışlarımız 60 ila 70 civarında. Kurbanlık fiyatlarımız 50 bin liradan 160 bin lira arasında. Besi yaparken 1 tonun üzerinde canlı kilo ağırlığına ulaştığımız hayvanlar oluyor. Beyazcan'ın canlı ağırlığı 1 ton 400 kilo, Şahmeran'ın ağırlığı 1 ton 360 kilo. Cenabı Allah hayırlı müşteriler verirse alıcısına ve satıcısına hayırlı olmak üzere Beyazcan'ın fiyatı 160 bin, Şahmeran'ın fiyatı 140 bin liradır. Aralarındaki kilo farkı fiyatlarına da yansımaktadır. İlerleyen zaman içerisinde daha kaliteli, daha yüksek kilolu hayvanlar beslemeyi bizlerde arzu ediyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Temenni ederim ki bizden sonraki nesilde bu işi daha canı gönülden severek yapar. ”dedi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu işi birilerinin yapması lazım”

Üretim maliyetlerindeki artışın, besiciliği zor şartlar altında yapılmasına neden olduğunu anlatan Afacan, “Biz büyükbaş hem damızlık hem besi işi yapmaktayız. Bu ikisi bir arada olduğu zaman şartları daha da zorlamaktayız. Artan yem ve saman maliyetleri ve hayvan sağlığı için yapılan giderler bizleri mağdur etmektedir. Bu durum bu işi yapan üreticileri meslekten uzaklaştırmaktadır. Yeni yetişen nesil bu işe sıcak bakmıyor ve kendini soyutluyor. Çünkü meşakkatli bir iş. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu işi birilerinin yapması lazım. Yetkililer desteklerini gereğinden fazla yapmalıdır ki bu meslek bir sonraki nesile devredilsin" diye konuştu.