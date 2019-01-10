Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Çorum ve ilçelerinde yayın yapan gazete, televizyon, internet televizyonu ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle Mesire Kafede bir araya geldi.

Çorum ve ilçelerinde yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Abdulkadir Şahiner, basın mensuplarının son derece hassas bir görevi yerine getirdiğini, toplumun gören gözü, duyan kulağı olarak görev yaptığını ifade etti.

"Toplum sizlerin şahitliği ile bilgileniyor, öğreniyor" diyen Başkan Şahiner, "Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararına her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olayların anlık olarak servis edilmesi adına önemli bir görev üstlenmektedirler. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin sorunlarına değinen, gerek yerel gerek ulusal çapta tanıtımını yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarına başarılarının devamını dilerim" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Şahiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gazetecilerle birlikte pasta keserek kutladı. Daha sonra gazetecileri makamında ağırlayan Başkan Şahiner, gazetecilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Program, Belediye binasında hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.