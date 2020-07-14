İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Çorum’un Kargı İlçesi’nde kaymakamlık binası binası giriş katında 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Çorum'un Kargı İlçesi'nde kaymakamlık binası binası giriş katında 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.


15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 15 fotoğraf sergileniyor.


Fotoğraf sergisi 17 Temmuz Cuma akşamına kadar kaymakamlık binası giriş katında alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.