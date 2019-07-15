15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Ulucami'de mevlid okuldu.

Öğle namazı öncesi okutulan mevlid sonrası şehitler için dua eden İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, “Hepimiz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimize bir vefa borcumuz vardır. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim bu vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimiz rahmet eylesin. Bizleri de o şehitlerimize komşu eylesin.” dedi.

Mevlid programına protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Sungurlu Belediyesi vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.