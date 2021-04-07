2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, evinde ağırladığı Hekimoğlu FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ufuk Uğurlu, Ozan Bekar
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Oktay Balcı dk. 46), Umut, Cengiz, Ömer, Muhammet (Mete dk. 87 ?), Eren (Abdulhamit dk. 65), Ertuğrul, Tarık (Mikail dk. 46), Murat, Sinan
Hekimoğlu FK: Abdulaziz, Uğur, Samet, Mücahit Can (Batuhan dk. 67), Serkan (Mehmet dk. 83 ?), Burhan (Berkay Sefa dk. 74), Halil İbrahim (Musa Caner dk. 74), Ali, Yasin, Bahadır, Oğuz
Goller: Muhammet (dk. 59), Abdulhamit (90+1) (Çorum FK), Halil İbrahim (dk. 16), Ertuğrul (dk. 45+3 k.k.), Musa Caner (dk. 89) (Hekimoğlu FK)
Kırmızı kart: Mikail (dk. 63) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ertuğrul (Çorum FK), Mücahit, Samet (Hekimoğlu FK)