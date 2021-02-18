2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0

Misli.
com 2. Lig'in 24. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Fatih Tokail, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Tarık, Abdulhamit (Mehmet Sedef dk. 87 ?), Salih Zafer, Ertuğrul, Murat, Kerem (Mete dk. 90 ?), Cengiz, Ömer (Hüseyin dk. 58), Sinan (Oktay dk. 90 ?), Mikail
İngegölspor: Gökhan Siverek, Yunus Emre, Seydi (Bilal dk. 45) Gökhan, Gülhan, Samet (Cafer dk. 88), Metin (Selimcan dk. 85 ?), Fatih, Oğuz, Mehmet, Ali (Mustafa dk. 85 ?)
Goller: Salih Zafer (dk. 9), Sinan (dk. 80) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Gökhan, Fatih, Metin, Mehmet, Ali (İnegölspor), Kerem, Abdulhamit (Çorum FK)