2. Lig: Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Çorum Şehir Stadyumu
Hakemler: Yiğit Peşin, Yavuz Bahadır Ordu, Salih Burak Demirel
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Mehmet Seyfettin (Mete dk. 90+2 ?), Salih Zafer, Onur (Muhammed Çoban dk. 70), Umut, Cengiz (Kerem dk. 87 ?), Yılmaz Can (Kerem dk. 58), Mikail, Nafican, Ertuğrul, Sinan
Şanlıurfaspor: Fatih, Göksu (İsmail Cem dk. 71), Sefa (Muhammet Mahmut dk. 55), Galip, Mustafa Erkan (Serkan dk. 46), Gökdeniz, Muhammed (Mustafa Şen dk. 46), Yunus Emre (Süleymandk dk. 71), Enes, Volkan
Goller: Sinan (dk. 12, 58 ve 63), Umut (dk. 44), Enes (dk. 49 k.k.) (Çorum FK), Mustafa Şen (dk. 48) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Onur (Çorum FK), Mustafa, Gökdeniz, Galip (Şanlıurfaspor)