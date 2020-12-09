İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 5-1 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir Stadyumu


Hakemler: Yiğit Peşin, Yavuz Bahadır Ordu, Salih Burak Demirel


Çorum FK: Hasan Hüseyin, Mehmet Seyfettin (Mete dk. 90+2 ?), Salih Zafer, Onur (Muhammed Çoban dk. 70), Umut, Cengiz (Kerem dk. 87 ?), Yılmaz Can (Kerem dk. 58), Mikail, Nafican, Ertuğrul, Sinan


Şanlıurfaspor: Fatih, Göksu (İsmail Cem dk. 71), Sefa (Muhammet Mahmut dk. 55), Galip, Mustafa Erkan (Serkan dk. 46), Gökdeniz, Muhammed (Mustafa Şen dk. 46), Yunus Emre (Süleymandk dk. 71), Enes, Volkan


Goller: Sinan (dk. 12, 58 ve 63), Umut (dk. 44), Enes (dk. 49 k.k.) (Çorum FK), Mustafa Şen (dk. 48) (Şanlıurfaspor)


Sarı Kartlar: Onur (Çorum FK), Mustafa, Gökdeniz, Galip (Şanlıurfaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.