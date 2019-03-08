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3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk 3.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Tunahan Sitesi'nde 3 yaşındaki U.E.G. isimli küçük çocuk, evlerinin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı U.E.G.'yi Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. U.E.G., burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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