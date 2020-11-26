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30 küçükbaş hayvan 'drone' yardımıyla bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan 30 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından ’drone’ yardımıyla bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan 30 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından 'drone' yardımıyla bulundu.


Sungurlu ilçesine bağlı Cevheri köyünde yetiştiricilik yapan Erkan Yaldıran, arazide otlarken 7'si koyun, 6'sı kuzu ve 17'si keçi olmak üzere toplam 30 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Kendi imkanlarıyla arazide arama yapan Yaldıran, hayvanlarını bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arazide drone yardımıyla arama yaptı. Kayıp 30 küçükbaş hayvan, Çavuş köyü ziraat mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi.

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