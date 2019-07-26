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35 kez kan bağışına altın madalya

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kızılay’a 35 kez kan bağışında bulunan Mehmet Kırmızıoğlu altın madalya ile ödüllendirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kızılay'a 35 kez kan bağışında bulunan Mehmet Kırmızıoğlu altın madalya ile ödüllendirildi.


Düzenli olarak yaptığı bağışlar ve gösterdiği vatandaşlık bilinciyle büyük takdir toplayan Mehmet Kırmızıoğlu'nun altın madalyasını Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz verdi.


Türk Kızılay'ı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu ve Sungurlu Şube Temsilcisi Ethem Karaaytu'da Kırmızıoğlu'na ,kurtarılmasına vesile olduğu hayatlar adına teşekkür etti.

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