5 katlı apartmanda korkutan yangın

Çorum'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, il merkezi Ulukavak Mahallesi Garantievler 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.