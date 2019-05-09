5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine eğitim semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilere “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi, trafikte güvenli yolculuk için uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri, sürücü, yolcu ve yayalar için dikkat edilmesi gereken kurallar ile cep telefonu kullanımının tehlikeleri, çocuk koltuğu ve araç içerisindeki yolcuların güvenliği konularında bilgiler verildi.

Programda katılımcılara bilgiler veren Trafik Tim Komutanı Şenol Sevinç, çocukların trafikte bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla köy köy, okul okul gezerek trafik dedektifi eğitimi verdiklerini söyledi. Sevinç, 2014 yılında başlatılan proje kapsamında ülke genelinde 5 milyon, Çorum'da ise yaklaşık 5 bine yakın öğrencinin trafik dedektifi yapılarak kimlik kartlarının dağıtıldığını belirtti.

Trafik kazalarının önlenemeyeceğini ancak alınacak tedbirlerle azaltılabileceğini dile getiren Sevinç, bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın çok sayıda proje yürüttüğünü ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi, 2019 yılının yayalara öncelik verildiği bir yıl olduğunu hatırlatarak, “Öncelik yayanın öncelik hayatın” sloganıyla da proje yürütüldüğüne dikkat çekti.

Bu proje sayesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 33'lük bir azalma olduğunu açıklayan Vali Çiftçi, can kayıplarının yüzde 41'e, yaralamalı trafik kazalarının da yüzde 13 azalma olduğunu açıklayarak, projenin amacına ulaştığına dikkat çekti. Çiftçi, güvenliği esas alan uygulamalar devam ettiğinde kaza oranları, yaralanmaların, can kayıplarının daha da azalacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri trafikte cep telefonu kullanmanın tehlikesine dikkat çekmek amacıyla küçük bir gösteri düzenledi.

"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında öğrencilerde trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara 'Trafik dedektifi' unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.

Seminere İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Jandarma Trafik Şube Müdürü Muammer Kızılkoca,Emniyet Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun ve öğrenciler katıldı