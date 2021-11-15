81 il 81 avuç toprak ile türkiye fidanı projesine destek verdiler

Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Çorum adına "81 il 81 Avuç Toprak ile Türkiye Fidanı" projesine destek verdi.

Ülkemizdeki orman yangınlarına dikkat çekmek ve çocuklara doğa ile orman sevgisini aşılamak amacıyla öğretmen Tamer Pehlivan'ın hayata geçirdiği proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin temin ettiği toprak ile Antalya'da dikilecek tek fidan, "Türkiye Fidanı" adıyla yeşerecek.

Yapılan çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmenin yanı sıra 81 ilden temin edilen toprakla bir fidan ormanlık alana dikilecek. Ayrıca Türkiye fidanı projesinin de turizme kazandırılması amacıyla öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.

Projeye destek olmak için Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Çorum adına projeye katılım sağladılar. Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri ve öğretmeni Diyarhan Murat Yılmaz, il koordinatörü Yelda Kuşçu Kılıçarslan ile 81 il 81 avuç toprak ile Türkiye fidanı projesinde yer aldılar. Projede görev alan öğrenciler, Sungurlu'nun görsel mekanlarından biri olan mesire alanında yöresel kıyafetler ile video çekimi gerçekleştirdiler. Çekilen video, 81 ilde çekilen videolar ile birleştirilerek orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla kamu spotu oluşturuldu.

Yürütülen projeyle ilgili proje il koordinatörü öğretmen Yelda Kuşçu Kılıçarslan, Türkiye'deki orman yangınlarına dikkat çekmek ve çocuklara doğa ile orman sevgisini aşılamak amacıyla bu projede yer aldıklarını belirtti. Proje kapsamında Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinden temin edilen toprak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Manavgat'a gönderildi.