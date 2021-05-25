85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek

Çorum'da Bayat merkezi ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Baraj inşaatı ile birlikte 85 milyon liraya mal “İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı” projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını vurgulayan Kavuncu, “Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacak. İlimize yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla, vatandaşları da içme ve kullanma suyu buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan, bölge halkı için hayati öneme sahip bu büyük projeyi AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'nün girişimleri ve hep birlikte ilçeye kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan K,avuncu, “Su; yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, atalarımızın 'su gibi aziz ol' diye vasıflandırdıkları, insanoğlunun, bütün canlıların temel yaşam kaynağıdır. Su hayattır, su candır. İçme suyu konusunda insanımız açısından önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 köyümüz ve ilçe merkezinde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra Bayat merkez ve 28 köyümüz kaynak suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak" dedi.