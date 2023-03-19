Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı

Çorum'da bir kişi ablasının oturduğu evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpeklievler 30. Sokağa araçla gelen O.S. pompalı tüfek ile ablasının oturduğu ev ateş açtı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerince incelemelerde bulundu. Öte yandan olayı gerçekleştiren Onurcan S'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.