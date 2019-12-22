AFAD g?n?ll?leri biraraya geldi

?orum Valisi Mustafa ?ift?i, ??i?leri Bakanl??? Afet ve Acil Durum Y?netimi Ba?kanl??? ?nc?l???nde y?r?t?len 'AFAD G?n?ll?l?k Projesi'nde yer alan ?orum'daki g?n?ll?lerle bir araya geldi.

?l Afet Acil Durum M?d?r? Elvan Kaya, AFAD G?n?ll?l?k Projesi ile afet y?netiminin herhangi bir evresinde g?n?ll? olarak rol almak isteyen ki?ilerin e- devlet ?zerinden sisteme dahil olmas?yla; g?rev alanlar?n?n belirlenmesi, verilecek e?itimlerle ki?ilerin kapasitelerinin artt?r?larak, performanslar?n?n takip edilmesinin hedeflendi?ini s?yledi.

AFAD G?n?ll?lerinin afet ?ncesinde, afet esnas?nda ve afet sonras?nda ilk yard?m, beslenme, bar?nma, arama kurtarma gibi ihtiya? duyulan alanlarda yeti?tirilerek afetin her evresinde etkin ?ekilde ?al??mas?n?n sa?lanaca??n? ve b?ylece toplum afet ve acil durumlara daha diren?li hale getirilece?ini dile getiren Kaya, ?AFAD G?n?ll?s?; hi?bir maddi beklentisi olmadan, tamamen kendi iste?iyle topluma faydal? olmak i?in afet ?ncesinde, s?ras?nda ve sonras?nda yap?lacak toplum hizmeti ?al??malar?na sahip oldu?u bilgi birikimiyle, fiziki g?c?yle, zaman?yla, tecr?beleriyle katk?da bulunacak ki?ilerdir? dedi.

AFAD G?n?ll?l?k projesinin hedefi hakk?nda da a??klama da bulunan Kaya, ?Afet ve Acil Durumlarda y?r?t?lecek faaliyetlerde g?rev alacak inisiyatif sahibi, m?dahale h?z? y?ksek, AFAD ekipleriyle uyum i?inde ?al??abilecek g?n?ll?leri sisteme dahil edip, s?reklili?ini sa?lamak. AFAD G?n?ll?lerinin yetkinliklerini e?itimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geli?tirmek. AFAD G?n?ll?lerinden destek alarak afet ve acil durumlar?n meydana getirece?i maddi ve manevi zarar? en aza indirmek, toplumu bu durumlara diren?li hale getirmek. Afet ve acil durumlardan etkilenen topluma daha etkin hizmet vermek. Toplumda g?n?ll?l?k bilincini olu?turmak. AFAD G?n?ll?l?k Sistemi ?evrimi?i e?itimler, y?z y?ze e?itimler ve saha e?itimlerinden olu?maktad?r. ?orum i?in afet ve acil durumlarda AFAD ile organize ?al??acak b?y?k bir m?dahale destek ekibi kurulmas? hedeflenmektedir? diye konu?tu.

Acil durum e?itiminin ?nemine dikkat ?eken Vali Mustafa ?ift?i ise, ?2011 y?l?nda meydana gelen Van depreminde g?rev yapt?m. Bu t?r e?itimlerin ?nemini orada daha iyi g?rd?m. Bir insan kendisi bu t?r durumlarda ne yapaca??n? biliyorsa, bilin?li hale geliyorsa kendisine faydal? oldu?u gibi ba?kalar?na da faydal? olacakt?r. AFAD'a g?n?ll? e?itiminden dolay? te?ekk?r ediyorum. Bu t?r faaliyetlerin bir faydas?na afet ?ncesi, s?ras? ve sonras?nda herkesin yapmas? g?revler var. G?n?ll?l?k esas?yla kamunun g?revini azaltarak bizlere yard?mc? oluyorsunuz. Bizlerin y?k?n? payla?m?? oluyorsunuz? ?eklinde konu?tu.