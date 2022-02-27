Afet bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, su taşkını yaşanan Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Eşme köyünde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çiftçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra bölgede bulunan İl Özel İdaresi, DSİ Şube Müdürlüğü, Defterdarlık ve AFAD Müdürlüğü'ne zarar tespit çalışmaları için gerekli talimatları verdi.

"Çorum Belediyesi'nde gıda yardımı"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sungurlu'nun Eşme köyünde göletin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen köylülerimizin ilk andan itibaren yanlarındayız. Eşmeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Belediye başkanı Aşgın'ın bu açıklamasının ardından belediye gıda bankasından temin gıda kolilerini sel bölgesinde bulunan vatandaşlara dağıtıldığı öğrenildi.