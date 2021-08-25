Afet bölgesinde Vali Çiftçi'yi duygulandıran olay

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesindeki bir köyde yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Evi selden zarar gören Beyzattin Üstündağ ile arasında geçen diyalogu yayınlayan Vali Çiftçi'nin paylaşımı okuyanları duygulandırdı. Köy ziyaretleri esnasında evi selden zarar görmüş bir vatandaşa rastladığını dile getiren Vali Çiftçi, “Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herhangi bir ihtiyacı olup-olmadığını sordum. Çadırda kaldığını, mümkünse konteyner talep ettiğini söyledi. Talebi gayet makuldü, evi ağır hasarlıydı, evin fotoğraflarını çekip isteğinin karşılanması için ilçe kaymakamına ilettim. Tam ayrılacakken 'bir bardak çayımı iç de öyle git' diye ısrar etti. Kendisini kırmadım. Evi neredeyse yan yatmıştı. Evin önüne hemen üç sandalye attı. Bizi buyur etti. Genel sekreterimizle oturduk, kendisine üç-dört defa ‘sen de otur' dememe rağmen oturmadı, ayakta bekledi. Çay hazır oluncaya kadar biraz sohbet ettik. Kendisi Kastamonulu, ismi Beyzattin Üstündağ, üç çocuğu İstanbul'da çalışıyor. Kendisi emekli olmuş. Tüm birikimini ata -baba yurduna eve yatırmış ve köyden bir ev satın almış. Hevesle yerleştiği evi ve arazisi selden oldukça etkilenmiş, canlarını zor kurtarmışlar. Biraz sonra hanımı çayla beraber-Allah ne verdiyse-bir de sofra hazırlayıp getirdi. Afetzede olduklarını, zaten zor durumda iken niçin sofra hazırladıklarını söyledim, misafirimsiniz dedi. Afetten üç gün sonra yollarının açıldığını, görevlilerin ekmek ve su getirdiklerini, devlet görevlilerinden razı olduğunu anlattı. Evi ağır hasar görmüş Anadolu insanı, zor durumda olmasına rağmen misafirine izzetü ikramda bulunmayı ihmal etmiyor, canını bağışladığı için Yaradan'ına şükrediyor, bizlere de böylece güzel örnek oluyor. İnsanımızdan öğreneceğimiz çok şey var, çok” ifadelerini kullandı.