Afrikalı büyükelçi eşlerinden Çorum ziyareti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen heyette Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın eşi Pauline Kabangu Muluba ve Benin Büyükelçisinin eşi Yvette Gomina yer aldı. Konuk heyet Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kadın Kültür Merkezleri ile ortak proje geliştirerek Çorum'da bulunan kursiyerlere destek vermek amacıyla Çorum'a geldiklerini ifade eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Eşi Pauline Kabangu Muluba, Çorum'u çok beğendiğini, Çorum Belediyesi ile proje ortaklığı yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Çorum'da sosyal hayata dokunacak her türlü projeye destek verdiklerini, Çorumluların yaşam standartlarını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, ASHOM temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gül, büyükelçi eşlerine Çorum hatırası Hitit Güneşi hediye etti.

Belediye ziyaretinin ardından Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geçerek burayı gezen büyükelçi eşleri Çorum'da yapılacak olan projelerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli saha ziyaretlerinde bulundu. Büyükelçi eşleri Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerinde öğrenciler tarafından hazırlanan pastayı kesti. Ardından öğrenciler büyükelçi eşlerine çeşitli hediyeler verdiler.