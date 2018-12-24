Afrin'e okul ve kırtasiye malzemesi yardımı

Çorum'un İskilip ilçesinde Afrin'deki okullar için toplanan 1 tır okul ve kırtasiye malzemesi dualarla Afrin'e gönderildi.

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Afrin'deki çocukların eğitim hayatlarının aksamaması için yardım kampanyası başlatıldı. İskilip Kaymakamlığı, belediye ve diğer okullar ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede okul sırası ve masaları ile kırtasiye malzemelerinden oluşan 1 tır yardım malzemesi toplandı.

İskilip İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Numan Yalvaçer, geçtiğimiz günlerde Afrin'deki okullar için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "İskilip kaymakamlığı ve belediyesinin de destekleriyle 1 tır dolusu kırtasiye malzemesini bugün itibariyle Afrin'e göndereceğiz. Okul müdürümüzle birlikte bizde bölgeye giderek oradaki çocuklarımızla bir araya geleceğiz. 250'ye yakın okul sırası ve masasını Afrin'e götüreceğiz” dedi.

Okul öğrencileri de, Afrin'e okul malzemesi göndermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Afrin'deki kardeşlerimizi mutlu etmek bizi de de mutlu eder Afrin'e selamlar” dedi.

İlçe Müftüsü Nurettin İçer'in yaptığı duanın ardından yardım tırı yola çıktı. Törene İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Jandarma Komutanı Ast. Erkan Ulukaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Muhammet Selim Çolok katıldı.