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Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir ahırda çıkan yangın korkuturken, ahırda bulunan koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir ahırda çıkan yangın korkuturken, ahırda bulunan koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hacı Sorman'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kendi imkanları ile yangına ilk müdahaleyi yapan Sorman, ahırda bulunan koyunları yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede köye gelerek yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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