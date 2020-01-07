İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, il yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında yapılan belediye meclisi grup toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın il yönetimine Çorum Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni dönemdeki hedefler hakkında bilgi verdi.


Genelde hükümetin, yerel ise belediyelerin başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, AK Partili belediyelerin hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüller kazandığını belirtti.Yeni yılın ülkemiz ve Çorum için hayırlara vesile olmasını temenni eden Ahlatcı, birlik ve beraberlik içerisinde el ele omuz omuza vererek güzel çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.


Grup toplantısının ardından Ahlatcı, Başkan Aşgın ve parti yöneticileriyle yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, Siyasi ve Hukuk İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Günay'da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.