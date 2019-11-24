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Ahlatcı, Diş Hekimleri'nin gününü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek, Diş Hekimleri’nin gününü kutladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, Diş Hekimleri'nin gününü kutladı.


Günün anısına ASDM Başhekimi İhsan Malatyalı, hekimler ve merkeze gelen hastalara çiçek hediye eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bu haftanın toplumda ağız ve diş sağlığı için etkili bir farkındalık olarak algılanması gerektiğini söyledi.


Ahlatcı, “Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak diş hekimleri kadar herkesin görevidir. Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedaviyi, özverili çalışmalarla sağlayan hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ” dedi.

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