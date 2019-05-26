İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlatcı, önce çocuklarla iftar yaptı, sonra pasta kesti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sevgi Evlerindeki çocuklarla bir araya gelerek önce iftar yaptı, sonra yaş pasta kesti.


AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı hayata geçirdiği gönül sofraları projesi kapsamında Ramazan ayında toplumun farklı kesimleriyle devam ediyor. Ramazan ayında protokol iftarlarına katılmayan Ahlatcı, son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan 0-18 yaş çocuklarla beraber iftar yaptı. İftar öncesi çocuklarla sohbet eden Ahlatcı, iftarın ardından ise doğum günü olan çocuklara jest yaparak pasta kesti. Doğum günü kutlanan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.


Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Ahlatcı, bugünün küçüğü yarının büyü olacak olan çocuklara daha güzel bir ülke ve gelecek bırakmak için çalıştıklarını ifade etti.


İftara Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz ve Türcay Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşçu, Kuruluş Müdürü Şükran Uzun da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.