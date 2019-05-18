Ahlatcı, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar yaptı

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı öncülüğünde hayata geçirilen gönül sofraları projesi kapsamında AK Partili yöneticiler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi evlerini ziyaret etti. Ziyarette önce çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden İl Başkanı Ahlatcı, daha sonra onlarla birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayının tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bir ay olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Bizlerde bugünlerde vatandaşlarımızla çocuklarımızla ve ailelerimizle bu ayın rahmetini bereketini maneviyatını birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya çalışıyoruz.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülünde çıktığımız bu kutlu yolculukta vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak onlarla hemhal olarak tuttuğumuz oruçları birlikte açıyoruz.

Af, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazanı Şerif'in birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum. Huzur ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi.