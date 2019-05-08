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Ahlatcı, vatandaşlarla gönül sofralarında buluşuyor

AK Parti Çorum Teşkilatları, vatandaşlarla gönül sofralarında buluşuyor.


AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı öncülüğünde gönül sofraları projesi hayata geçirildi. Parti teşkilatlarının protokol iftarlarına katılmama karanının ardından il başkanı Ahlatcı ve il yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı her akşam iftar yemeğinde bir aileye konuk oluyor. Misafir oldukları ailelerle hem sohbet eden hem taleplerini dinleyen AK Partili yöneticiler, konuk oldukları evlerde bulunan herkese Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyor.


AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Gönül Sofraları” projesinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.


Gönül Sofralarıyla vatandaşların hem evine, mahallesine hem de gönlüne konuk olduklarını dile getiren Ahlatcı, “Ramazan boyunca parti yöneticilerimizle Çorum halkıyla kucaklaşarak orucumuzu birlikte açacağız. Onlarla birlikte olacağız. Onların dinleyeceğiz” diye konuştu.

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