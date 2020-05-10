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Ahlatcı'dan Çölyak Derneği'ne ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av.

Yusuf Ahlatcı, Çorum Çölyak Derneği'ni ziyaret etti.


İl başkanı Yusuf Ahlatcı, ziyarette Fatma Müjgan Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, Dünya Çölyak Günü'nü kutladı.


Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Ahlatcı, “Yaptığınız faydalı hizmetlerin her zaman yanındayız. Derneğimiz çölyaklıların yaşadığı zorlukları azaltacak projelere imza attı. Bu projelerin devamını bekliyoruz. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.


Ziyarette Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak da hazır bulundu.

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