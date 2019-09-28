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Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum-İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.


Haramidere-Seydim bölgesinde yapımı devam eden yol calışmalarını inceleyen Ahlatcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Yükleneci firma tarafından yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, önümüzdeki günlerde 9 kilometrelik bölümün tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


AK Parti iktidarında ulaşıma 1.5 katrilyon yatırım yapıldığını açıklayan Ahlatcı, şuan Karayolları tarafından 10 farklı bölgede çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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