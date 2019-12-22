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Ahlatc?'dan hastane ziyareti

AK Parti ?orum ?l Ba?kan? Yusuf Ahlatc?’n?n hastane ziyaretleri s?r?yor.

AK Parti ?orum ?l Ba?kan? Yusuf Ahlatc?'n?n hastane ziyaretleri s?r?yor.


AK parti Merkez ?l?e Ba?kan? Erhan Akar ve parti y?neticileriyle birlikte Hitit ?niversitesi Erol Ol?ok E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti ?orum ?l Ba?kan? Yusuf Ahlatc?, yatan hastalar? ziyaret ederek ge?mi? olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yak?nlar?yla sohbet eden Ahlatc?, hastane hakk?nda yetkililerden bilgi ald?.


?orum'un sa?l?k hizmetlerinde bir merkez oldu?unu dile getiren Ahlatc?, Ba?hekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve hastane personeline ?zverili ?al??malar?ndan dolay? te?ekk?r etti.

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