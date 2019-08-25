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Ahlatcı'dan köy ziyaretleri

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sapa köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlarla sohbet ederek sorun dinleyen Ahlatcı, kırsala yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Misafirperverliklerinden dolayı Sapa köyü sakinlerine teşekkür eden Ahlatcı, “AK Parti olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızla içi içe olma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bugünde Sapa köyümüze gelerek buradaki vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Köylerdeki yapılan yatırımlar ve sorunları hakkında konuştuk. Bu ziyaretlerimiz gerek köylerde olsun gerekse mahallelerde devam edecektir” dedi.


Ahlatcı'ya ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temür eşlik etti.

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