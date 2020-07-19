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Ahlatcı'dan meclis üyeleriyle istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçmiş dönemlerde AK Parti’de görev yapan il ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçmiş dönemlerde AK Parti'de görev yapan il ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Meclis üyeleriyle parti ve gündeme ilişkin istişarelerde bulunan İl başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti'de yeni ve eski diye bir kavram olmadığını vurguladı.


Bu davaya gönül vermiş omuz vermiş tüm partililerin bir ve beraber olduğunun altını çizen Ahlatcı, “Birlik ve beraberliğin olduğu hiçbir alanda kimse önümüze set kuramaz. Kuruluşundan bugüne kadar katıldığı her seçimden zaferle çıkan AK Parti, ülkemiz de oynanan oyunları bu birlik ve beraberliği sayesinde bozdu” dedi.


Önceki dönemlerde AK Parti'de görev alan herkesin kendileri için değerli olduğunu dile getiren Ahlatcı, partiye emek vermiş insanlardan her zaman istifade edeceklerini sözlerine ekledi.

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