İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlatcı'dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş çıkışlarında görev yapan sağlıkçılar ile güvenlik güçlerini ziyaret etti.


İlk olarak Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'den bilgi aldı. Sağlıkçılar ve güvenlik güçleri ile sürücülere gül, maske ve kolonya hediye eden Ahlatcı, görevlilere özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Çorum-Ankara karayolundaki kontrol noktasındaki görevlileri de ziyaret eden Ahlatcı, sürücüleri Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Ahlatcı, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağız. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.