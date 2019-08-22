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Ahlatcı'dan taziye ziyaretleri

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sarimbey köyü muhtarı İlker Haşim Yasin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sarimbey köyü muhtarı İlker Haşim Yasin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Parti yöneticileriyle birlikte merkeze bağlı Sarimbey köyüne giden İl Başkanı Ahlatcı, anne Sabir Güngör ve muhtar Yasin'in çocukları Ali ve Sultan Yasin'ne başsağlığı dileklerini iletti.


Ahlatcı, daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun'un ailesini ziyaret ederek baba Fatih Berksun ve yakınlarına başsağlığı dileyerek acılarına ortak oldu.

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