Ahlatcı'dan TSO ve Borsa'ya ziyaret

Yusuf Ahlatcı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Ahlatcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Borsa Başkanı Naki Özkubat ile bir araya gelerek havaalanı, demiryolu projesi, Çorum'un tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Amaçlarının Çorum'u her alanda bir adım ieri taşımak olduğunu dile getiren Ahlatcı, şehrin gelişmesinde lokomotif olan Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nın her zaman yanında ve her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yönetim olarak tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ahlatcı,“Amacımız ortak akılı kullanarak ne üretebiliriz, Çorum'a ne getirebiliriz ve ne elde edebiliriz. Bununla ilgili uzun zamandan beri çalışma içindeyiz. Bu konuda da sizlerin katkılarını bekliyoruz. Çorum hepimizin. Biz burada yaşıyor, burada kazanıyor ve paramızı da burada harcıyoruz. Biz Çorum'u ne kadar yaşanabilir hale getirirsek bunun hepimizin faydasına olacağının bilincindeyiz. Çorum sanayi, tarım ve turizm şehri. Sanayimizi, tarım ve hayvancılığımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bunları geliştirirken de ezbere işlerden çok reel işleri konuşmamız lazım. Var olanları da rehabilite etmemiz gerekiyor. Artık hedefsiz ve plansız bir şey olmuyor. Yapılacak çalışma ve projeler noktasında da, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.