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Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Şekerpınar Mahallesi 10. Caddede Mustafa Yüzücü'nün yaşadığı ahşap evin ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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