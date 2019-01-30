Ahşap oyuncak üretimine yerli destek

Çorum'da Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM), büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların meslek liselerinde tasarımı ve üretimi ile ilgili önemli bir adım attı.

Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapma kapasitesine sahip olan Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ahşap oyuncak model tasarımı ve üretimi projesi kapsamında okul öğretmenleri ve öğrencileri ahşap oyuncak model üretimine başlandı. Doğal bir malzeme olması nedeniyle çocuk sağlığı açısından elverişli oluşu, yapısında zararlı hiç bir boya, vernik gibi kimyasal olmayışı ile ahşap oyuncak ve zeka oyunları tercih ediliyor. Ahşap, desenlerinin çokluğu, kokusu ve tekstürü itibariyle tasarımlarda kurgu, uyum ve hayal zenginliği oluşturuyor.

Okul bünyesinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda doğal ahşap malzemeler kullanılarak üretilen 30 takım ahşap oyuncak ve zekâ geliştirici materyal İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Okul Müdürü Ahmet Saltık, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yaklaşık bir yıldır okul öncesi öğrenciler için ahşap oyuncak ürettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncakların meslek liselerinde üretimiyle ilgili yaptığı çağrıya okul olarak katıldıklarını anlatan Saltık, “Öğrencilerimize ahşap oyuncak üretimi konusunda eğitimler veriyoruz. Şuan bu ürünleri Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'ün destekleriyle üretimi yapılan 30 takımı ana sınıflarımıza dağıttık. Yeni ürünler içinde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Okul öğrencilerinden Resul Gezer ise oyuncakları ahşaptan üretildiğini söyledi. Gezer, üretimi yapılan oyuncakların plastik oyuncaklardan daha sağlıklı oluğunu vurguladı.