AK Parti Belediye Başkan Adayı Aşgın'dan İHA'ya ziyaret

Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u bütünüyle kucaklayacaklarını belirterek, hayata geçirecekleri projelerle yeni bir şehir kuracaklarını söyledi.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İhlas Haber Ajansı'nın ziyaret etti. Ziyarette İhlas Haber Ajansı Çorum Temsilcisi Bülent Özkaleli ile görüştü.

Gençler ve kadınlardan oluşan Çorum'un tüm katmanlarını kucaklayacak bir meclis oluşturduklarını dile getiren Aşgın, “Çorum'a dair hayallerimiz var bizim. Umutlarımız var. Bu şehri seviyoruz, bütün hayatımız bu şehirde geçti. Bu şehrin tüm dinamiklerini tanıyor olmanın avantajıyla aday oldum. Bu şehirde kardeşlik barış ikliminde bizde iklime katkı sunmak adına çalışma yapacağız. 27 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın adaylığımızı açıkladığı andan itibaren yorulmadan, usanmadan, enerjimizi, sinerjimizi kaybetmeden büyük bir aşkla şevkle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siyaseti bir rıza, dua ve araç kapısı olarak görüyoruz. 263 bin nüfusa sahip Çorum'da tüm hemşehrilerimizin dualarını alabilme fırsatı olarak görüyoruz. Hiçbir ayrı gayrı olmaksızın tüm mahallelerden, tüm evlerden dua alabilecek hizmetler yapacağız” dedi.

Aday adayı olduğu andan itibaren projeler hazırlamaya başladığını dile getiren Aşgın, herhangi bir makama talip olmadıklarını, gönüllere talip olduklarını belirterek, gönüllere talip olmanın boş lafla değil işle olduğunun altını çizdi.

Az konuşmak çok iş yapmak istediklerini anlatan Aşgın, “Proje ekibimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Projelerimizi Çorum ziyaretinde cumhurbaşkanımıza sunarak görüşlerini aldık. Projelerimizi cumhurbaşkanımızın projelerimizi beğenmesi enerjimize enerji attı. Mega projeleri ilimizin plakası ile sınırlamadık. Sanattan spora, kültürden tarihe, engellilerden yaşlılara, kadınlardan gençlere tüm kesimlere hitap edecek projeler hazırladık. Çorum'u bütünüyle kucaklamak istiyoruz. Hiçbir kesimi bu muhataplığımızın dışında kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.

İlk projelerinin yeni şehir projesi olduğunu dile getiren Aşgın, “Kültür medeniyet kodlarımıza uygun bir yapılaşma olacak. Gençlik merkezleri, spor alanları gibi sosyal donatıları olan bir proje olacak. 10 bin konuttan oluşacak projeyle 3 milyon metrekare bir alana yeni bir şehir kuracağız. Merkezinde Erzurum dede olacak. Konutların 2 bin tanesi TOKİ yapacak. Hastaneden Küçük Sanayi Sitesi'ne yeni bir yol daha açacağız. Mevcut açılan yolları bitireceğiz. Yarım kalan tüm çalışmaları tamamlayacağız. Kongre ve Kültür Merkezi yapacağız. İçerisinde 250, 500 ve bin 500 kişilik salon, 24 saat açık kütüphanenin bulunacağı bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Projelerinin arasında gençlere yönelik projelerinin da olduğunu anlatan Aşgın, “Gençler için bilim üssü projesi yaptık. Eğer teknolojide ve bilimde ilerleyemezseniz bu ülkenin gelişimi mümkün olmaz. Gençlerin bilime katkı sunması için bir bilim üssü yapacağız. Onun yanında amfi tiyatro olacak. Ramazan etkinlikleri artık sokaklarda, okul bahçelerinde olmayacak. Akıllı otoparklarla tanıştıracağız Çorum'u. Karakeçili mahallesine 750 araçlı katlı bir otopark yapacağız. Otoparklarla birlikte bir ticaret merkezi. Otoparklar yapılıyor ancak vatandaş girmiyor. Kartlı sistem geliştireceğiz. Tüm otoparklarda geçerli olacak. Çorbis projemizde de Mimar Sinan'dan binecek bisikletine, Yazıçarşıda bırakacak. 30 dakika geçerli ücretsiz olacak. Sonrasında cüzi bir ücret alınacak. Hem ekonomiye katkı olacak hem spora teşvik edilecek. Bütün Kadın Kültür Merkezlerine ödeme noktaları oluşturulacak. İnsanlar su parası için belediyeye gelmeyecek. Trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif güzergahlar oluşturmamız lazım. Tarihi bir bedesten ile Çorumu buluşturacağız. Çorumu kapalı çarşıyla buluşturacağız. Seyir kulesi yapacağız. Hıdırlıkta Suheybi Rumi'nin yanında 1924 yılına kadar zaviye var. Orası daha sonra yıkılmış. Onu tekrar yapacağız. Aynı yerde aşevi yapacağız ve oraya gelenlere çorba ikramı yapacağız. Kentpark içerisindeki en büyük kafeyi belediye işletecek. Hemşehrilerimize kaliteli bir hizmet sunacağız. Kafelerin hepsini halka açacağız” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı Çorum Temsilcisi Bülent Özkaleli de, Aşgın ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.