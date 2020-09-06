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AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi

AK Parti Boğazkale 7.

Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hüseyin Sülün yeniden seçilerek güven tazeledi.


Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda yeni bir yapılanma, yeni bir motivasyon ve yeni bir besmeleyle ve


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşacaklarını söyledi. Bu davaya bugüne kadar hizmet eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Ahlatcı, “İlçe başkanlığına yeniden seçilen ve güven tazeleyen Hüseyin Sülün başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. 7. Olağan Kongre süreci partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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