AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u şehrin bütün dinamikleri ile birlikte yöneteceklerini söyledi.

AK Parti Çorum Belediye Başkanı Adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kurumlararası diyalogun, iş birliğinin önemine değinen Aşgın, Belediye Başkanı olduğu taktirde Vali Çiftçi ile gönüllerini, güçlerini birleştireceklerini ifade ederek, “Bu şehrin bütün sokaklarına, yetimlerine, gariplerine, zenginlerine, her kesimine hizmet edeceğiz. Biz insanı mukaddes olarak gören, önce insan diyen bir anlayışa sahibiz. Tevazu ile, samimiyetle, gayretle önce memleket, önce millet diyerek çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çorum sıradan bir şehir değil. Şehri çok iyi tanıyorum, dinamiklerini iyi tanıyorum. Bu büyük bir avantaj ve bu şehri bütün dinamikleri ile birlikte yöneteceğiz. Görevimizi bitirirken de “iyi ki böyle bir belediye başkanı vardı” dedirterek ayrılmayı ve huzuru ilahide de bunun hesabını en güzel şekilde vermeyi Allah hepimize nasip etsin” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de, Aşgın'ın zor bir göreve talip olduğunu belirterek, “Zor bir sorumluluk. Heyecanlı gördüm sizi. İnsanların nasıl karşılandığı değil, görevleri bittiğinde nasıl uğurlandığı önemlidir. Görevimizi alnımızın akıyla tamamlamak arzusundayız" ifadelerini kullandı.