AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Partili seçmenlerimize sesleniyorum kızmanın, küsmenin vakti değildir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, zillet ittifakının AK Parti'ye karşı birleştiğini belirterek, “AK Partili seçmenlerimize sesleniyorum. Kızmanın, küsmenin vakti değildir” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi. Ahlatcı, basın toplantısında CHP Belediye Başkan adayı Özgür Kılıç'ı da eleştirdi. Müslümanların yaşayıp da kardeşin kardeşe kırdırılmadığı bir tane ülke kalmadığını dile getiren Ahlatcı, Müslümanların bulunduğu ülkeler işgal edilirken bu işgal girişimine karşı dik duran tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Ülke ekonomisinin en güçlü olduğu, IMF'ye olan borcun tamamen ödendiği dönemde Gezi olaylarının başlatıldığını belirten Ahlatcı, Taksim Meydanı'nda terörist başının posterlerinin asıldığına, ambulanslar, kamu binaları, otobüslerin yakılıp yıkılarak ülkeye zarar verildiğine dikkat çekti. Gezi olaylarının AK Parti'ye, AK Parti özelinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna karşı başlatılmış hareketlerin ilki olduğunu söyleyen Ahlatcı, “Daha sonra 17/25 Aralık operasyonuyla ipleri Pensilvanya ve Kandil'de olanlar yeni bir sürecin içerisine girdi. Ancak milletimiz ferasetiyle, milletin gücüyle bunu da savuşturduk. 15 Temmuz'da milletin vergileriyle alınan silahlar ve uçaklarla Millet Meclisini bombalayacak kadar hainleştiler. 251 insanı şehit ettiler. 2 bin 500 insan yaralandı. Bu coğrafyayı Suriye ve Irak gibi kardeşi kardeşe kırdıran bir duruma getirip, bölüp parçalayıp yönetmekti. Millet buna müsaade etmedi. Daha sonra kara cuma ile ile ekonomimize saldırdılar. Güçlü devletimiz ve hükümetimizle bu saldırıyı bertaraf ettik. 15 Temmuz gecesi bu ülkede bir ittifak kuruldu. Sokaklarda kuruldu. Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı halka hizmet etmek isteyen, aynı damardan gelen, 15 Temmuz gecesi şehit olanların kurduğu ittifaktır. Bu ittifakın karşısında bir ipleri Pensilvanya ve Kandil'de olanların kurduğu kirli pazarlıkların olduğu, bir araya gelmeleri mümkün olmayan siyasi görüşlerin bir araya geldiği adına zillet dediğimiz bir ittifak oluşturdu” dedi.

“Zillet ittifakı AK Parti'ye karşı birleşti”

31 Mart seçimleri öncesi zillet ittifakının Çorum'da AK Parti'ye karşı birleştiğini savunan Ahlatcı, “31 Mart 2019 yılında Çorum'da neler olmalı. Çorum'da 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oyu 85 bin 640, CHP'nin oyu 46 bin 756, MHP'nin oyu 26 bin, İYİ Parti'nin oyu 15 bin, HDP'nin aldığı oy 8 bin 700. AK Parti'nin yerel seçimlerde kırsal oyları düşüldüğünde 72 bine tekabül ediyor. Şimdi karşımızda şöyle bir tablo var. Çorum'da Cumhur İttifakı'na yönelik bir seçim çalışması düzenlenmedi. Fakat eldeki veriler şunu çok açık bir şekilde göstermektedir ki karşımızda bir araya gelen zillet ittifakı aldıkları oylarla AK Parti'nin karşısına dikilmiş vaziyette. Bu rakamları topladığınızda AK Parti'nin 72 bin oyuna karşılık 60 binin üzerinde zillet ittifakının oyu toplanmıştır. Buradan AK Partili seçmenlerimize sesleniyorum. Kızmanın, küsmenin vakti değildir. Çorum'da 25 yıl sonra bayrağımızı ıslıklayanların, Taksim Meydanı'nda ezanı ıslıklayanların desteklediği birlikte hareket eden CHP'nin taş binaya geçip oturması riski vardır. Buna karşı uyanık olmalıyız. AK Parti dik duran Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemiz için yedi düvele tüm gücüyle mücadele etmeye devam etmektedir. Çorum özelinde karşılaştığımız tablo bu. MHP'li kardeşlerimizle karşılaştığımızda biz şunu söylüyoruz. Bu tablonun tersi mümkün olsaydı yani MHP bu pozisyonda olsaydı biz bu oy oranında bulunsaydık. Cumhur ittifakını sandıkta yapardık. Ama AK Parti'nin kalesi Çorum'da zillet ittifakının ulaştığı oy potansiyeli bu. Bu noktada sağduyulu seçmen kardeşlerimize ittifakımızı sandıkta yapmamız gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatıyorum. AK Parti seçmenlerimize de şunu özellikle söylüyorum kızmanın, küsmenin kızgınlığıyla bu kez sandığa gitmeyeceğim, başka partiye oy vereceğim suretiyle seçime gidersek CHP'yi kendi elimizle taş binaya oturturuz. Bunu sağduyulu hiçbir seçmenimizin kabul edeceğini düşünmüyorum. Partili seçmenlerle hiçbir problemimiz yok. CHP'li kardeşlerimizle, MHP'li kardeşlerimizle diğer partili kardeşlerimiz hepsi başımızın tacıdır” diye konuştu.

CHP adayını eleştirdi

Konuşmasında CHP Belediye Başkan adayı Özgür Kılıç'ı da eleştiren Ahlatcı, “CHP'nin belediye başkanı olan arkadaşımızın şunu açıklaması lazım. Sağduyulu seçmenlerimizin yoğun olduğu yerde gezerken bir tane seçim aracı göremiyoruz. CHP'nin seçim bürosu yok. Neye güveniyor. 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyen partinin kendisini desteklemesinden utanıyor mu yoksa. Çorum'da HDP niye aday çıkarmadı. Çorum'da HDP kimi destekliyor? Kendisine soruyorum. MHP'li kardeşlerime yine sesleniyorum. Cumhur İttifakı illa sandıkta kurulacak değil. Cumhur İttifakı gönüllerde kurulmuştur. Sağ seçmen tercihini yapmıştır. Sağ seçmen bundan önce olduğu gibi AK Parti'de birleşmiştir. Seçimin kaybettireni değil hep birlikte kazananı olalım. Karşımızda evlatlarımıza kurşun sıkmış bir partinin desteklediği, bayrağımızı ıslıklayan, zillet ittifakının bir parçasını Çorum'da belediyeye oturtturmayalım” dedi.